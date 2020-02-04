يتم اليوم موقع "فيسبوك" للتواصل الاجتماعي عيد ميلاده السادس عشر، بهذه المناسبة نقدم عددا من الحقائق عن الشركة التي أصبحت تساوي اليوم مليارات الدولارات.

هل تعلم أن السبب في اختيار اللونين الأزرق والأبيض لموقع "فيسبوك"، يعود لكون مؤسس الموقع، مارك زوكربيرغ مصاب بعمى الألوان في اللونين الأحمر والأخضر؟

يبلغ زوكربيرغ اليوم 35 عاما، بينما تبلغ القيمة الصافية لثروته، وفقا لتقديرات فوربس، 77.8 مليار دولار، ويدخل إلى الموقع كل شهر حوالي 2.5 مليار مستخدم، وهو ما تسبب في زيادة إيرادات الشركة بنسبة 25% في الأشهر الثلاثة الأخيرة من العام الماضي.

تعتبر "فيسبوك" بلا شك واحدة من شركات التكنولوجيا الأربع الرائدة في وادي السيليكون، بالإضافة إلى أمازون وآبل وغوغل. بينما بدأ الأمر كله في غرفة بسيطة بالمدينة الجامعية لجامعة هارفارد بولاية بوسطن الأمريكية.

انطلق موقع "فيسبوك" بمحض الصدفة حينما كان مارك زوكربيرغ في السنة الثانية من دراسته الجامعية، عام 2003، وطور موقعا بعنوان "فيس ماش" Facemash، كلعبة "ذكورية" قام من خلالها بمقارنة صورتين لطالبتين، وعلى زائر الموقع اختيار الطالبة "الأكثر جاذبية"، وتمكن الموقع من اجتذاب 450 زائرا، ووضع 22 ألف صورة في أول 4 ساعات من وجوده على شبكة الإنترنت. تطورت الأمور بسرعة، وأغلق الموقع بعد بضعة أيام من قبل إدارة جامعة هارفارد لانتهاكه قوانين الأمن والحفاظ على الخصوصية، وطرد زوكربيرغ. أسقطت التهم عنه فيما بعد، لكن زوكربيرغ أنشأ فيما بعد، خصيصا لمادة تاريخ الفنون، موقعا وضع عليه لوحات فنية، وبجانب كل منها التعليقات، ثم شارك هذا الموقع مع زملائه، ووضع كل منهم تعليقاته على تلك اللوحات في الموقع.

"الفيسبوك" هو دليل الطلبة الموجود على لوحة تعلّق عليها صورهم والمعلومات الأساسية بشأنهم بغرض تعرف الطلبة على بعضهم البعض.

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في عام 2003 كان هناك "فيسبوك" لوحي، إلا أن مواقع خاصة كانت موجودة تضم معلومات عن بعض المجموعات من الطلبة، دون أن تجمع كل الطلبة في هارفارد أي مجموعة واحدة. تمكن زوكربيرغ من تحقيق ذلك في يناير 2004، وبدأ تصميم موقعه الذي أسماه وقتها "ذي فيسبوك" TheFacebook، التقى حينها زوكربيرغ بإدواردو سافيرين واتفق كلاهما على استثمار 1000 دولار في الموقع، وأطلق الموقع في 4 فبراير 2007.

كانت العضوية في البداية قاصرة على طلاب جامعة هارفارد، وخلال الشهر الأول تم تسجيل نصف طلاب الجامعة، في مارس 2004 توسع "ذي فيسبوك" ليشمل جامعات ستانفورد وكولومبيا وييل، واستمر هذا التوسع حتى اشترت شركة "فيسبوك" عام 2005 اسم نطاق facebook.com مقابل 200 ألف دولار، وبحلول ديسمبر عام 2005 أصبح عدد مستخدمي فيسبوك 6 ملايين شخص.

في أواخر عام 2007 كان لدى فيسبوك 100 ألف صفحة عمل، وهو ما يجذب العملاء المحتملين، وبدأت هذه الصفحات كصفحات جماعية، ولكن تم التخطيط لمفهوم جديد يسمى "صفحات الشركات". وفي أكتوبر 2008، أعلنت فيسبوك فتح مقرها الدولي في دبلن، إيرلندا.

المصدر: وكالات