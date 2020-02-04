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"تويتر" تعالج مشكلة خطيرة تهدد خصوصية المستخدمين!

العالم الرقمي و Social media

Reuters DR/GK/KC
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قدمت "تويتر" اعتذارا رسميا لمستخدميها، وأعلنت أنها تعالج مشكلة خطيرة تتعلق بخصوصية مستخدمي تطبيقها حول العالم.

وأشارت شركة "تويتر" على مدونتها المتعلقة بشؤوون الخصوصية إلى أنها علمت في 24 ديسمبر الفائت بوجود شبكة من الحسابات الوهمية على تطبيقها، كانت تستغل ميزة في التطبيق تربط بين حسابات المستخدمين وأرقام هواتفهم، وعن طريقها تمكنوا من الوصول إلى أرقام المستخدمين، وقامت بحظر عدد كبير من تلك الحسابات.

وقالت الشركة : "نضع دائمًا الأولوية لحماية الخصوصية وسلامة مستخدمي "تويتر"، ونحاول معالجة المشكلة المذكورة في أقرب وقت، نحن نتبادل مع المستخدمين تفاصيل التحقيق، ليكونوا على دراية بالمشكلة ومعرفة كيفية حلها".

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وأضافت "نحن نأسف بشدة لما حدث.. نتفهم ونقدر ثقة العملاء بنا ، ونسعى جاهدين لتبرير هذه الثقة كل يوم".

ونشرت الشركة في المدونة رابطا لطلب إلكتروني يمكن للمستخدمين من خلاله التواصل مع المختصين لديها للاستفسار حول المشكلة المذكورة وإيجاد سبل لمعالجتها وضمان أمن حساباتهم.

المصدر: twitter.com

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