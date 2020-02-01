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صمد في وجه النار.. شاهد قدرة Mate 30 Pro على تحمل أقسى الاختبارات! (فيديو)

العالم الرقمي و Social media

صمد في وجه النار.. شاهد قدرة Mate 30 Pro على تحمل أقسى الاختبارات! (فيديو)
youtube/ Rozetked
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نشرت قناة JerryRigEverything الشهيرة على يوتيوب مقطع فيديو أظهرت فيه قدرة هاتف Mate 30 Pro الجديد من هواوي على تحمل أقسى الاختبارات.

ويظهر في الفيديو كيف قام الخبير التابع للقناة أولا بخدش شاشة الهاتف بأداة حادة، وأبدى زجاج الشاشة قدرة ممتازة على مقاومة الخدوش، وحصلت على تصنيف جيد جدا (من الدرجة السابعة) بالنسبة لهذا النوع من الاختبارات.

كما قام الخبير بخدش إطار الهاتف المصنوع من الألومينيوم بشفرة حادة، وأظهر هذا الاختبار أن طلاء الإطار قابل للخدش بالأدوات الحادة بسهولة، أما الزجاج الحامي للكاميرا والواجهة الخلفية فقد أظهر كفاءة عالية على مقاومة الخدوش.

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وفيما يتعلق في اختبار تحمل النار، أظهر الهاتف قدرات مقاومة ممتازة، فبعد تعريض شاشته لنار الولاعة لمدة 25 ثانية لم تظهر على الشاشة أية أعراض للأذى.

المصدر: JerryRigEverything

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