مختصون: "قتل" Windows 7 أصبح مربحا لشركة Microsoft

أظهرت بيانات الإيرادات الخاصة بشركة Microsoft للربع الثاني من العام المالي 2020 نموا أعلى مما كان متوقعا، وفقا لمواقع إلكترونية متخصصة في تجارة البرمجيات الحاسوبية.

وربط العاملون في موقع Softpedia الخاص برصد كميات بيع نسخ البرامج وأنظمة التشغيل غير المجانية، نمو إيرادات الشركة الأمريكية، بوقف Microsoft دعم نظام التشغيل Windows 7.

ووفقا لـSoftpedia، فقد كان "قتل" Windows 7 مفيدا للشركة، حيث بدأ المستخدمون في شراء تراخيص نظام التشغيل الأحدث Windows 10 بوتيرة مرتفعة.

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واستشهد Softpedia بالمدير المالي لشركة Microsoft آمي هود، الذي أكد بشكل غير مباشر سبب النجاحات للربع الثاني الفصلية قائلا: "إيرادات النسخ الأصلية Pro، والتي تمثل حوالي 40% من إجمالي إيرادات Windows، نمت بنسبة 26% بفضل الطلب القوي على Windows 10، قبل إيقاف تشغيل Windows 7. تتوقع شركة Microsoft نمو إيراداتها بنسبة 10-11 في المائة للسنة المالية الجارية".

وبلغت إيرادات الشركة الفصلية 36.9 مليار دولار، بزيادة 14% عن العام الماضي، وبلغ صافي الدخل 11.65 مليار دولار، مقارنة بـ 8.42 مليار دولار في العام السابق.

وبدأت شركة Microsoft منتصف شهر يناير بوقف الدعم التقني لأنظمة Windows 7، ما يعني عدم تمكن مستخدميها من تلقي التحديثات الأمنية اللازمة.

المصدر: lenta.ru