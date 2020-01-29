مزاعم تتوقع أنباء سارة لمستخدمي هواتف آيفون القديمة!

يمكن أن تحصل هواتف آيفون على فرصة جديدة للاستمرار في العمل، بفضل تحديث يُزعم طرحه هذا العام من قبل آبل.

ومن المتوقع أن يعمل تحديث iOS 14 المحتمل، على الهواتف التي يعود تاريخها إلى عام 2016.

وتصدر آبل، سنويا، تحديثا جديدا لهواتف آيفون، مع إضافة ميزات جديدة وتصحيح الأخطاء والثغرات الأمنية.

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وعادة، تحصل النماذج الصادرة قبل عامين أو ثلاثة على التحديث، ولكن آبل تخطط للحفاظ على دعم الهواتف القديمة، مثل آيفون 6S وآيفون SE، وفقا لتسريب موقع iPhoneSoft، الذي يزعم أن جميع أجهزة آيفون iOS 13، ستحصل على تحديث iOS 14.

وتدوم كل نسخة من نظام iOS نحو عام، لذلك من المحتمل أن تستمر هذه الهواتف في الحصول على التحديث حتى عام 2021.

وعادة، تفقد معظم هواتف أندرويد الدعم بعد عام أو عامين - الأمر الذي يخلق مشاكل حقيقية لدى المستخدمين.

وتتمثل الأخبار السيئة في أن آبل لم تؤكد أن نظام التشغيل iOS 14 موجود بالفعل، ومن المحتمل ألا نسمع شيئا عن نظام التشغيل هذا، حتى إطلاق حدث WWDC السنوي في يونيو المقبل.

وحتى ذلك الحين، يجب أخذ كل الشائعات والتسريبات بحذر شديد.

المصدر: ذي صن