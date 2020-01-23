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الكشف عن ثغرات أمنية في متصفح Safari الخاص بآيفون

العالم الرقمي و Social media

الكشف عن ثغرات أمنية في متصفح Safari الخاص بآيفون
pexels.com/PhotoMIX Ltd.
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أشارت تقارير صحفية إلى اكتشاف ثغرات أمنية في متصفح Safari الذي يعمل على أجهزة آبل، يسمح للمخترقين بالتجسس على مستخدمي تلك الأجهزة.

وتبعا للتقارير فإن باحثين من شركة غوغل تمكنوا من اكتشاف ثغرات أمنية متعددة في متصفح Safari تسمح بتتبع سلوك المستخدم  في الاطلاع.

والمثير في الأمر وفقا للتقارير هو أن الثغرات التي عثر عليها مرتبطة بميزة "الوقاية الذكية" Intelligent Tracking Prevention المخصصة لحماية بيانات المستخدمين.

ويشير الباحثون في غوغل إلى أن الثغرات المتعلقة بالميزة المذكورة "تركت بيانات المستخدمين مكشوفة، لأن ميزة الوقاية الذكية تخزن ضمنيا معلومات عن المواقع والصفحات التي يزورها المستخدم".

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ونقلت صحيفة فاينينشال تايمز عن الباحث الأمني الشهير، لوكاس اولجينيك، قوله " لن تتوقع من التقنيات المعززة للخصوصية أن تؤدي إلى مخاطر على الخصوصية.. إن استُغلت أو استخدمت، فإن نقاط الضعف المذكورة تسمح بتتبع المستخدم دون السيطرة عليها".

وكانت آبل قد أطلقت ميزة "الوقاية الذكية من التتبع" للمستخدمين عام 2017، بهدف حماية مستخدمي متصفح Safari من التعقب عبر الإنترنت، وحفز إطلاق هذه الميزة القائمين على بعض المتصفحات الكبيرة الأخرى على تحسين مزايا الأمان لدى متصفحاتهم.

المصدر: slashdot

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