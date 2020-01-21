بميزات أمان خاصة وبطارية تعمل 80 يوما.. تعرف على ساعة Garmin الجديدة!

كشفت شركة Garmin الشهيرة عن ساعتها الذكية Tactix Delta التي صممتها لتكون واحدة من أفضل الساعات الذكية وأكثرها تطورا وموثوقية.

ومن أكثر ما يميز الساعة الجديدة هو المتانة والقدرة على تحمل الصدمات والعمل في ظروف الطقس القاسية، فهي مصممة وفقا لمعايير MIL-STD-810 العسكرية، وقادرة على العمل تحت الماء.

والشيء المهم الآخر في هذه الساعة هو ميزات الأمان والخصوصية التي تشمل "وضع التخفي" الذي يعطل مشاركة وتخزين الموقع، إضافة إلى ميزة محو الذاكرة والبيانات الخاصة بالمستخدم.

كما حصلت هذه الساعة على أنظمة لتحديد المواقع، ونظام Jumpmaster الذي يتتبع أنشطة المستخدم على الجبال أو أثناء القفز بالمظلات، فضلا عن خرائط طوبوغرافية مثبتة فيها، ومقياس للارتفاعات، وبوصلة تعتمد على الأقمار الصناعية.

ومن السمات المميزة لـ Tactix Delta أيضا هو بطاريتها القادرة على العمل لمدة 80 يوما في وضعية توفير الطاقة، ولـ 21 يوما في وضع "الساعة الذكية".

المصدر: businesswire