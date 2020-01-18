آسوس تطلق حاسبا بشاشتين للمصممين وعشاق الإنترنت

كشفت آسوس خلال معرض CES 2020 في لاس فيغاس عن نسخة مطورة من حواسب ZenBook Pro Duo المصنفة من بين أفضل الحواسب الشخصية وأكثرها تطورا.

وأتت النسخة الجديدة من هذه الحواسب بهيكل أنيق من المعدن، مزود بشاشتين، واحدة أساسية بمقاس 14 بوصة تعمل باللمس، وأخرى مساعدة بمقاس 12.6 بوصة تعمل باللمس، مثبتة على لوحة المفاتيح، يمكن الاستفادة منها كشاشة ثانية لمشاهدة الفيديوهات أثناء العمل على الحاسب أو تصفح الإنترنت.

كما حصل الحاسب على كاميرا "ويب" متطورة، مزودة بخاصية التعرف على الوجوه، التي يمكن من خلالها قفل شاشة الجهاز أو إعادة تشغيلها كما في الهواتف الجديدة.

ويضمن أداءه الممتاز معالج Intel Core من الجيل العاشر، أحد أفضل المعالجات المخصصة للحواسب، إضافة إلى معالج رسوميات GeForce RTX 2060، وذاكرة وصول عشوائي 16 غيغابايت قابلة للتوسيع، وذاكرة تخزين داخلية 1 تيرابايت.

ومن المتوقع أن يطرح هذا الحاسب في الأسواق في الربع الأول من العام الجاري بسعر 1500 دولار تقريبا.

المصدر: فيستي