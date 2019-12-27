"يوتيوب" يسهل التعامل مع نزاعات الملكية الفكرية على منصتها

تلقى تطبيق "يوتيوب" مؤخرا تحديثا جديدا، يضيف خيارات لمكافحة مطالبات حقوق الطبع والنشر لمنشئي المحتوى القديم والجديد.

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ويمنح التحديث في "استوديو يوتيوب" لأصحاب القنوات طريقة أسهل للتعامل مع نزاعات الملكية الفكرية، حيث أصبح بإمكانهم التدخل مباشرة لمعالجة النزاعات المتعلقة بهذه المشكلة بواسطة خيار Assisted Trim لإزالة المحتوى المتنازع عليه من الفيديوهات مباشرة.

ويعد خيار Assisted Trim أكبر ميزة يتم طرحها مع تحديث YouTube Studio، وأصبح لدى المستخدمين الآن القدرة على التحكم في كل هذه المشكلات من خلال الصفحة الخلفية الخاصة بهم، حيث سيكون لديهم إمكانية قص وتعديل المحتوى الذي يُدعى أنه يولد مشكلة حقوق الطبع والنشر.

ويمكن لأصحاب القنوات على منصة "يوتيوب" استبعاد الأجزاء المخالفة بسرعة من الفيديوهات الخاصة بهم التي تكون محل نزاع، حيث يمكن على سبيل المثال، عندما يتعلق الأمر بقطعة موسيقية، استبدالها أو كتم الصوت، وإذا كان الأمر يتعلق بجزء من الفيديو، فإن خيار Assisted Trim الجديد "يمكن من حذف المحتوى المحمي بحقوق النشر والطبع الذي يطالب به Content ID في مقطع الفيديو الخاص بك".

support.google.com

support.google.com

ويتيح "استوديو يوتيوب" للمستخدمين إمكانية تصفح فيديوهاتهم لمعرفة أي منها ينتهك حقوق الطبع والنشر، وهو ما يسمح بحجبها أو إلغاء تحقيق الأرباح منها.

support.google.com

المصدر: إنغيدجت