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آسوس تطلق حاسبا بتصميم غريب ومواصفات متفوقة!

العالم الرقمي و Social media

آسوس تطلق حاسبا بتصميم غريب ومواصفات متفوقة!
youtube/ FERUMM LIVE
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استعرضت آسوس مؤخرا أحدث حاسب شخصي محمول طورته ليكون جهازا مميزا للمصممين ومحبي الألعاب الإلكترونية.

ويعمل حاسب ProArt StudioBook بمعالج Intel Core i9  المتطور من الجيل التاسع، وذاكرة وصول عشوائي 32 غيغابايت، وقرص تخزين داخلي SSD بسعة 1 تيرابايت.

كما زود بشاشة بمقاس 15.6 بوصة قادرة على عرض فيديوهات بدقة 4k، و3 منافذ  DisplayPor، و3 منافذ USB Type-C، وبطارية تكفيه ليعمل 11 ساعة متواصلة، ومعالج رسوميات Nvidia Quadro RTX 6000 .

آسوس تطلق حاسبا بتصميم غريب ومواصفات متفوقة!
chudo.tech/

والمميز في هذا الجهاز هو أن مكوناته الأساسية دمجت في القسم الذي يحمل الشاشة، وزود هذا القسم بغطاء متحرك يفتح بزاوية 4.57 درجة ليساعد في تبريد المعالج واللوحة الأم أثناء الاستعمال.

المصدر: chudatech

 

 

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