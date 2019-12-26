آسوس تطلق حاسبا بتصميم غريب ومواصفات متفوقة!

استعرضت آسوس مؤخرا أحدث حاسب شخصي محمول طورته ليكون جهازا مميزا للمصممين ومحبي الألعاب الإلكترونية.

ويعمل حاسب ProArt StudioBook بمعالج Intel Core i9 المتطور من الجيل التاسع، وذاكرة وصول عشوائي 32 غيغابايت، وقرص تخزين داخلي SSD بسعة 1 تيرابايت.

كما زود بشاشة بمقاس 15.6 بوصة قادرة على عرض فيديوهات بدقة 4k، و3 منافذ DisplayPor، و3 منافذ USB Type-C، وبطارية تكفيه ليعمل 11 ساعة متواصلة، ومعالج رسوميات Nvidia Quadro RTX 6000 .

chudo.tech/

والمميز في هذا الجهاز هو أن مكوناته الأساسية دمجت في القسم الذي يحمل الشاشة، وزود هذا القسم بغطاء متحرك يفتح بزاوية 4.57 درجة ليساعد في تبريد المعالج واللوحة الأم أثناء الاستعمال.

المصدر: chudatech