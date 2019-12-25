آبل تقدم مفاجآت لمستخدميها قبل نهاية العام!

أعلنت شركة آبل أن مستخدمي متجر App Store الإلكتروني سيشهدون عروضا ومفاجآت جديدة قبل نهاية العام الجاري.

ولم تكشف الشركة عن التفاصيل الدقيقة لهذه المفاجآت، لكنها ألمحت إلى عروض ستقدمها على الكثير من البرامج والتطبيقات الموجودة في متجر App Store الإلكتروني، وأن العروض ستمتد في الفترة ما بين 24 و29 ديسمبر الجاري.

macrumors.com

ويتوقع متابعو شؤون التقنية أن تكون العروض الجديدة للشركة شبيهة بعروض Days of Christmas التي أطلقتها سابقا، ووفرت من خلالها للمستخدمين كتبا إلكترونية وتطبيقات وبرامج مجانية لمدة 12 يوما كل سنة.

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وتعتبر هذه الخطوة من آبل محاولة إضافية من بين المحاولات التي سعت من خلالها لاستقطاب أكبر عدد من المستخدمين، حيث أعلنت هذا العام أيضا عن خدمتين جديدتين، الأولى لقراءة الأخبار التي تنشرها أهم المواقع والصحف الإخبارية العالمية، وسيكلف الاشتراك فيها 10 دولارات شهريا، والثانية منافسة لـ Netflix، ستعرض آبل من خلالها المسلسلات والأفلام التلفزيونية المتنوعة.

كما يعمل الخبراء فيها أيضا على تطوير العديد من التقنيات الجديدة التي ستحسن قدرات الاتصال والتصوير في الأجهزة والهواتف الذكية.

المصدر: macrumors