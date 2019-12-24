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هواتف P40 القادمة من هواوي ستحصل على ميزات تصوير فائقة

العالم الرقمي و Social media

هواتف P40 القادمة من هواوي ستحصل على ميزات تصوير فائقة
youtube/TechZG
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أكد العديد من المواقع المختصة بشؤون التقنية أن هواتف P40 التي ستطلق مطلع العام الجاري ستأتي بقدرات تصوير غير مسبوقة.

وتبعا للمحلل Ming-Chi Kuo المعروف بتوقعاته التي غالبا ما تصدق حول الأجهزة الذكية، فإن كاميرات هواتف P40 ستحصل على قدرات تقريب بصري وإلكتروني غير مسبوقة.

وقال المحلل في تقرير نشرته شركة TF International Securities عن الكاميرات الخلفية لهواتف P40 و P40 Pro التي ستطلقها هواوي مطلع العام الجاري ستأتي بعدسات telephoto،  بقدرات تقريب هجين للصورة، وبمعدل تقريب بصريX10 ، لتمنح المستخدمين قدرات تصوير لم تشهدها الهواتف من قبل.

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وكان رئيس قسم الأجهزة الاستهلاكية في هواوي، ريتشارد يو، قد قال إن الإعلان عن هواتف P40 المنتظرة من المفترض أن يجري في باريس أواخر شهر مارس المقبل.

وأوضح أن هذه الأجهزة ستعمل بواجهات EMUI 10 المبنية على أنظمة "ويندوز-10"، ولكن ومع استمرار العقوبات الأمريكية على شركته، ستأتي هذه الأجهزة دون تطبيقات غوغل، وستضم خدمات Huawei Mobile Services.

المصدر: macrumors

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