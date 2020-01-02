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هواوي تطلق نسخة أكثر تطورا من هاتفها القابل للطي

العالم الرقمي و Social media

هواوي تطلق نسخة أكثر تطورا من هاتفها القابل للطي
yotube/ EFTMOnline
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أشار موقع frandroid المتخصص بشؤون التقنية إلى أن هواوي تنوي إطلاق نسخة معدلة من هاتفها القابل للطي Mate X.

ونقل الموقع عن الرئيس التنفيذي لمجموعة هواوي، ريتشارد يو، قوله :إن هواوي تنوي الكشف عن النسخة المعدلة من هواتف Mate X في الربع الأول من العام القادم، وستعرض هذه النسخة في معرض MWC 2020 الذي سيعقد في برشلونة ما بين 24 و27 فبراير".

وتبعا له سيحصل نموذج Mate Xs الجديد على مفصل متحرك أكثر متانة من ذلك الموجود في هواتف Mate X الحالية، كما سيحصل على شاشة بدقة أعلى، ومعالج Kirin 990.

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وتملك هواتف Mate X الحالية شاشة قابلة للطي بمقاس 8 بوصات، ودقة عرض (2480/2200) بيكسل، ومعالج HiSilicon Kirin 980، وذاكرة الوصول العشوائي 8 غيغابايت، والذاكرة الداخلية 512 غيغابايت، والبطارية بسعة 4500 ميللي أمبير.

المصدر: frandroid

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