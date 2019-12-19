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سامسونغ تطلق حاسبها اللوحي القادم مع قلم ذكي

العالم الرقمي و Social media

سامسونغ تطلق حاسبها اللوحي القادم مع قلم ذكي
youtube/ Engadget
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أكدت مواقع متخصصة بشؤون التقنية أن سامسونغ تعمل على تطوير حاسب لوحي جديد مزود بقلم S Pen، لتطلقه العام القادم.

وتبعا لموقع SamMobile  فإن الحاسب اللوحي الجديد لن يكون النسخة الجديدة من Galaxy Tab S6، بل سيأتي بمواصفات جيدة نسبيا، وبمعالج ثماني النوى  Exynos 7904، وذاكرة تخزين داخلية 64 أو 128 غيغابايت، وذاكرة وصول عشوائي 3 غيغابايت.

سامسونغ تطلق حاسبها اللوحي القادم مع قلم ذكي
sammobile.com

وسيكون بإمكان هذا الحاسب الذي يطور حاليا تحت رمز SM-P610 التعامل مع شبكات LTE الخلوية، وشبكات 4G، إضافة إلى شبكات Wi-Fi وبلوتوث.

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وسيزود هذا الحاسب بكاميرا خلفية بدقة 24 ميغابيكسل، وملحقات تشمل لوحة مفاتيح خارجية تمكن من استعماله كأي حاسب شخصي محمول، إضافة لبطارية بسعة 4200 ميلي أمبير.

المصدر: SamMobile 

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