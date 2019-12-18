إل جي تستعد للكشف عن أحد أفضل أجهزة التلفاز في العالم

تخطط عملاقة صناعة الإلكترونيات الكورية إل جي خلال معرض CES 2020 للكشف عن أجهزة تلفاز غير مسبوقة ستنافس من خلالها أقوى تلفزيونات سامسونغ.

وتبعا للتسريبات فإن تلفاز LG 8K 2020 القادم سيأتي بشاشات OLED لم تشهد أجهزة التلفاز مثلها من قبل، بدقة عرض (7680 /4320 ) بيكسل، قادرة على عرض فيدويوهات 4k و8k Ultra HD.

وستؤمن شاشات هذا التلفاز معدل تباين عال جدا يصل إلى 90%، كما ستساعد التقنية المتطورة التي صنعت من خلالها على توفير الطاقة بمعدل يزيد عن الضعف تقريبا مقارنة بأحدث شاشات OLED الكبيرة المطروحة في الأسواق.

وستزود أجهزة LG 8K 2020 بتقنيات توزع الأصوات كما في صالات السينما، وستحصل على معالجات Alpha 9 Gen 2 8К التي ستؤمن لها قدرة عالية على معالجة الصور والتحكم بالصوتيات.

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كما سيكون بإمكان هذه التلفزيونات الاتصال مع شبكات Wi-Fi وبلوتوث لتتصل مع الأجهزة الذكية والحواسب، وستزود بالعديد من تطبيقات مشاهدة الأفلام والمسلسلات عبر الإنترنت، وستدعم التعامل مع Alexa الذي طورته أمازون ومساعد غوغل الصوتي.

المصدر: mediasat.info