هواتف Note من سامسونغ تحصل على أحدث نسخ أندرويد

أكدت مواقع مختصة بشؤون التقنية أن نظام "أندرويد-10" الجديد وصل إلى أحدث نسخة من هواتف Note التي تنتجها سامسونغ.

وتبعا لموقع androidauthority فإن سامسونغ أصدرت نسخة مستقرة من واجهات One UI 2.0 المبنية على أساس نظام "ويندوز-10" الجديد، وأصبحت هذه النسخة متاحة لمستخدمي هواتف Galaxy Note 10 و Galaxy Note 10 Plus في ألمانيا حاليا، وقريبا ستصبح متاحة لمستخدمي هذه الهواتف في باقي بلدان العالم.

ويبلغ حجم الإصدار الجديد الذي حمل رمز N97-FXXU1BSL7 نحو 145 ميغابيت، ويأتي بالعديد من الإصلاحات التي تعزز نظام أمان أندرويد، وفي حال لم يتلق مستخدمو أجهزة Note في ألمانيا حاليا إشعارا يفيد بأن نظام تشغيل هواتفهم بات قابلا للتحديث يمكنهم التوجه إلى قائمة الإعدادات في الهاتف وتحديث النظام يدويا.

وتجدر الإشارة إلى أن سامسونغ كانت قد أتاحت نظام "أندرويد-10" لهواتف Galaxy S10 و S10 Plus و S10e في وقت سابق من الشهر الجاري، وكان من المفترض أن يصل هذا النظام لهواتف Note الجديدة مطلع العام القادم.

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ومن أبرز الميزات التي يحملها أندرويد الجديد للمستخدم هو "الوضع المظلم" للشاشة والذي يساهم في توفير الطاقة ويحمي عيني المستخدم من الإشعاعات الضارة، إضافة إلى قدرة المستخدم على التحكم بالتطبيقات عبر تغيير مقدار الضغط على الشاشة، كما في هواتف آبل.

المصدر: androidauthority