غوغل تضيف خدمة الترجمة الفورية لمساعدها الصوتي

أدخلت غوغل على مساعدها الصوتي Google Assistant ميزة جديدة تمكن المستخدمين من الاعتماد عليه في الترجمة الفورية أثناء السفر.

وأشارت غوغل إلى أن استخدام الميزة الجديدة سهل جدا، ولبدء الترجمة يكفي على المستخدم أن يوجه أمرا صوتيا لـ Google Assistant يبدأ بـ Hey Google، ومن ثم يطلب من المساعد ترجمة الكلام إلى أي لغة يريدها كالإسبانية أو الألمانية على سبيل المثال.

وقالت غوغل على مدونتها إن الميزة الجديدة أصبحت متاحة لمستخدمي Google Assistant على هواتف iOS وأندرويد، وستساعدهم على ترجمة الأصوات بشكل فوري من وإلى 44 لغة.

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وأضافت " يلجأ المسافرون بالفعل إلى Assistant للحصول على المساعدة في البحث والتحقق من الرحلات الجوية والعثور على توصيات تتعلق بالمطاعم المحلية وغيرها من الأمور.. لمنحك المزيد من المساعدة أثناء رحلتك، بدأت ميزة الترجمة الفورية الخاصة بـ Assistant، وهي Interpreter Mode، في الظهور اليوم على الهواتف".

وجاء في المدونة أيضا "سواء كنت تتوجه في رحلة في موسم العطلات، أو تستعد للسفر في السنة الجديدة ، أو تريد التواصل مع أفراد الأسرة الذين يتحدثون لغة أخرى ، فإن وضع المترجم الشفهي الجديد سيساعدك في إزالة الحواجز اللغوية بغض النظر عن المكان الذي أنت فيه".

المصدر: blog. google