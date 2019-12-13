سامسونغ تكشف رسميا عن أحدث هاتفين من الفئة "A"

كشفت شركة سامسونغ رسميا عن هاتفي Galaxy A51 وGalaxy A71 اللذين أصبحا من أفضل هواتف الفئة المتوسطة التي أطلقتها الشركة.

وأتى هاتف Galaxy A71 بهيكل مقاوم للماء والغبار بوزن 179 غ، وشاشة Full HD+ Infinity-O Supеr АMOLED بمقاس 6.7 بوصة ودقة عرض (2400/1080) بيكسل، ومنفذين لبطاقات الاتصال ومنفذ 3.5 ملم للسماعات، وماسح لبصمات الأصابع مدمج في الشاشة.

ويضمن أداءه الممتاز معالج Snаpdragon 730 في 8 نوى من نوع Kryо 470 بتردد يصل إلى 2.2 غيغاهيرتز، وذاكرة وصول عشوائي 6/8 غيغابايت، وذاكرة تخزين داخلية 128 غيغابايت قابلة للتوسيع عبر بطاقات microSD، إضافة إلى نظام تشغيل Andrоid 10 وبطارية بسعة 4000 ميلي أمبير، تعمل مع خاصية الشحن السريع.

وأتى هذا الهاتف بكاميرا أساسية بأربع عدسات، إحداها بدقة 64 ميغابيكسل، وفيها عدسات خاصة للتصوير العريض، والكاميرا الأمامية بدقة 32 ميغابيكسل.

أما هاتف Galaxy A51 فقد أتى بهيكل يزن 172 غراما، وشاشة بمقاس 6.5 بوصة بدقة عرض (2400/1080) بيكسل، ويضم أيضا منفذين لبطاقات الاتصال ومنفذ 3.5 ملم للسماعات، وماسح لبصمات الأصابع مدمج في الشاشة.

ويضم هذا الهاتف أيضا كاميرا أساسية بـ 4 عدسات، دقة إحداها 48 ميغابيكسل، وفيها عدسة للتصوير العريض أيضا.

ويعمل بمعالج ثماني النوى بتردد 2.3 غيغاهيرتز، وذاكرة وصول عشوائي 4/6/8 غيغابايت، وذاكرة تخزين داخلية 64 غيغابايت قابلة للتوسيع، وبطارية بسعة 4000 ميلي أمبير تعمل بميزة الشحن السريع.

المصدر: 4APK