بعد وفاة طفلين بسبب شاحن الهاتف.. كيف نتجنب مثل هذه المآسي؟

ضجّت صفحات التواصل الاجتماعي وبعض المواقع العربية مؤخرا بخبر وفاة طفلين مصريين في السعودية بسبب حريق نجم عن شاحن الهاتف، فكيف نحمي أنفسنا من مثل هذه الحوادث؟

وتبعا للمواقع فإن الطفلين هنا وسليم سماحة توفيا بسبب حريق شب في غرفة نومهما، وتقرير الدفاع المدني السعودي أشار إلى أن الحريق سببه ماس كهربائي في المنفذ الذي كان موصولا فيه شاحن الهاتف المحمول.

ولا تعد هذه الحادثة هي الأولى التي يتسبب فيها الهاتف الذكي أو الشاحن الخاص به بحرائق أو انفجارات تصيب الناس بالأذى أو تؤدي لوفاتهم أحيانا، ولتجنب مثل هذه الحوادث ينصح الخبراء بمراعاة عدة نصائح:

من أبرز الأمور التي يحذر خبراء التقنية منها هو استعمال الشواحن أو كابلات الشحن المقلدة أو سيئة الجودة، فمثل هذه الشواحن غالبا ما تكون غير مدروسة أو غير مصممة للتعامل مع تفاوت شدة التيار الكهربائي، الأمر الذي يؤدي إلى اشتعالها أو التسبب بماس كهربائي قد يشب حريق بسببه.

ومن الأمور المهمة التي يشدد عليها الخبراء هو عدم إبقاء الهاتف موصولا بالشاحن طوال الليل، فهذا الأمر قد يتسبب أحيانا بتلف بطارية الهاتف ارتفاع درجة حرارتها، ما قد يؤدي لاشتعالها أو حتى انفجارها.

إقرأ المزيد

ويحذر الخبراء دوما من وصل الهاتف بالتيار الكهربائي ووضعه على السرير أو الوسادة أثناء النوم، فارتفاع درجة حرارة الهاتف أثناء الشحن قد يتسبب بحريق أحيانا.

وفي حال ملاحظة أن درجة حرارة الهاتف قد ارتفعت بشكل ملحوظ أثناء الشحن، ينصح بفصله عن الشاحن وتركه فترة ليبرد ومن ثم شحنه مجددا.

ومن المفضل نزع الشاحن عن الهاتف عندما يصل شحن البطارية إلى 90 أو 95%، وعدم ترك البطارية حتى تفرغ من الشحن كليا، فتلك العملية تقصر من عمر عملها، وتتسبب بتلفها أحيانا.

وينصح أيضا بالتخلص من بعض التطبيقات الموجودة في الهاتف، والتي تستنزف البطارية وترفع درجة حرارة الجهاز.

المصدر: وكالات