بـ5 كاميرات وبطارية كبيرة.. هواوي تطلق أحدث هواتفها

تتطلع عيون متابعي التقنية والأجهزة الذكية إلى هاتف P40 Pro الذي تستعد هواوي لإطلاقه مطلع العام القادم.

ومن أبرز الميزات التي سيأتي بها Huawei P40 Pro هو بطارية ليثيوم متطورة بسعة 5500 ميلي أمبير، تكفيه ليعمل ليومين في حال استعماله للاتصالات وتصفح الإنترنت ومشاهدة الفيديوهات والاستماع للموسيقى، ويمكن شحن 70% من سعتها في ظرف 45 دقيقة فقط عبر شاحن (50 واطا).

كما من المفترض أن يحصل هذا الهاتف على شاشة OLED بمقاس 6.5 بوصة، بدقة+HD، وتردد 120 هيرتز، تغطي كامل مساحة واجهته الأمامية تقريبا، وفيها ثقب صغير مخصص للكاميرا الأمامية التي ستكون مزدوجة العدسة.

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والكاميرا الأساسية لهذا الهاتف ستكون بـ 5 عدسات، إحداها بدقة 108 ميغابيكسل، فيها مستشعر Sony IMX700 أو IMX686 لضمان قدرات تصوير فائقة، أما الكاميرا الأمامية فستكون مزدوجة العدسة وبخاصية التعرف على الوجوه.

وسيحصل هذا الهاتف على منفذين لبطاقات الاتصال، ومعالج Kirin 990 بقدرة على دعم شبكات 5G، وماسح لبصمات الأصابع مدمج في الشاشة، ونظام تشغيل Android 10 مع واجهات EMUI 10.

المصدر: 4APK