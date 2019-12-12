MY Passport SSD.. أحد أفضل أقراص التخزين المحمولة في العالم

توجد اليوم العديد من أقراص وبطاقات التخزين الخارجية التي يعتمد عليها في نقل وتخزين البيانات، لكن بعض هذه الاقراص كـ MY Passport SSD تمتاز عن غيرها ببعض الصفات الخاصة.

ومن أبرز ما يميز هذه الأقراص وفقا للعديد من الخبراء هو المتانة والعملية والأمان إضافة إلى التصميمي الأنيق والحجم المناسب، فقد زودت بهيكل من البلاستيك والمعدن المقاومين للصدمات والخدوش، بأبعاد 9/4.5 /1 سم، يزن 120غ فقط، ما يجعلها أصغر بكثير من أقراص التخزين الخارجية التي تنتمي لنفس الفئة وسهلة الحمل بالجيب.

youtube/ HardwareCanucks

والسمة المهمة الأخرى في MY Passport SSD توافقها وإمكانية وصلها مع مختلف الأجهزة الإلكترونية عبر منافذ USB-A وUSB 2.0و USB 3.0 و USB 3.1 Gen 2، كما يساعد منفذ USB-C الخاص بها في نقل البيانات بسرعة كبيرة تصل إلى 540 ميغابايت/ثا.

وتوفر هذه الأقراص للمستخدم إمكانية حفظ وتشفير البيانات بشكل آمن عبر حمايتها بكلمات مرور واستخدام برنامج WD Security.

كما زودت هذه الأجهزة ببرنامج WD Backup الذي يمكن من نسخ الملفات في قرص التخزين مباشرة أو في خدمة التخزين السحابية Dropbox.

وتأتي هذه الأقراص بـ 3 نسخ، نسخة بسعة 256 غيغابايت يبلغ سعرها 99 دولارا، ونسخة بسعة 512 غيغابايت سعرها 179 دولارا، ونسخة بسعة 1 تيرابايت بـ 359 دولارا.

المصدر: hi-tech