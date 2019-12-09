تنبيه.. أسابيع ويختفي "واتس آب" من ملايين الأجهزة!

قالت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، إن تطبيق المراسلات "واتس آب" الشهير سيتوقف بعد 31 ديسمبر 2019 عن العمل على أجهزة الهاتف التي تستخدم أنظمة تشغيل Windows Phone.

وذكرت الصحيفة أن شركة "واتس آب" ستوقف دعم التطبيق على الأجهزة التي تعمل على نظام Android من النسخة 2.3.7 وأقدم منها، وأجهزة iPhone التي تعمل على نظام التشغيل iOS بالنسخة 8 وما أقدم، وذلك بدءا من شهر فبراير 2020.

وتشير الشركة المشغلة للتطبيق، إلى أن خدماتها ستتوقف تدريجيا عن دعم المنصات التي "لا توفر الإمكانية الضرورية لتوسيع قدرات تطبيقنا في المستقبل".

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وستستمر خدمة المراسلات التابعة لشركة Facebook في تقديم الدعم للأجهزة التي تعمل بنظام Android 4.0.3 وأحدث، وأجهزة iPhone التي تعمل بنظام التشغيل iOS 9 وأحدث.

وقالت الشركة في بيانها: "في نظام iOS 8، لم يعد بإمكانكم إنشاء حسابات جديدة أو التحقق من الحسابات الحالية. وفي حال كان التطبيق نشطا على الأجهزة العاملة على iOS 8، فإنها ستتوقف حتى 1 فبراير 2020".

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وسيعمل التطبيق على الهواتف الذكية التي تعمل على الإصدار 2.5.1 من نظام Linux KaiOS والأحدث، بما فيها JioPhone وJioPhone 2.

المصدر: iz.ru