تقارير: تصميم آيفون الجديد قد يكون بلا منفذ للشحن لأول مرة!

انتشرت تقارير تفيد بأن آبل تصمم هاتف آيفون "لاسلكيا تماما" من دون منفذ للشحن أو مقبس سماعات الأذن، وفقا لخبير كبير في الصناعة يزعم أن لديه معرفة داخلية بخطط آبل.

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وقال مينغ-تشي كو، محلل آبل منذ فترة طويلة الذي توقع بشكل صحيح معظم إعلانات الشركة حتى الآن، ستقوم آبل بإطلاق آيفون جديد تماما دون منفذ Lightning، وفقا لتقارير 9to5Mac.

ومن المتوقع أن يُطلق هذا الهاتف في عام 2021، وقد يُسمى "آيفون 13". ويقول كو إن الهاتف سيوفر "تجربة لاسلكية بالكامل"، ما يوحي بعدم احتوائه على أي منافذ شحن.

ومع إزالة منفذ Lightning، سيُجبر مستخدمو آيفون على اللجوء إلى الخدمات اللاسلكية تماما. ويشمل ذلك استخدام سماعات الأذن اللاسلكية، واعتماد منصات الشحن اللاسلكية لتشغيل هاتفك.

وسبق أن تخلت آبل عن مقبس سماعات الأذن في عام 2016، في هواتف آيفون 7. وأثبتت الخطوة هذه أنها مثيرة للجدل في ذلك الوقت.

المصدر: ذي صن