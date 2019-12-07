Qualcomm تكشف عن جيلها الثاني من نظارات الواقع الافتراضي والمعزز

كشف عملاق صناعة التقنيات Qualcomm مؤخرا عن الجيل الثاني من منصات XR الإلكترونية التي تعمل مع تقنيات الواقع الافتراضي والمعزز.

وأشارت الشركة إلى أن الجيل الثاني من هذه المنصات سيقدم للمستخدمين تجارب لم يسبق لها مثيل في عالم الواقع الافتراضي.

ويمكن للنظارة الخاصة بهذه المنصات الاتصال لاسلكيا مع الأجهزة إلكترونية والهواتف عبر شبكات البلوتوث والــ Wi-Fi، ولديها شاشة 3Kx3K مميزة بمعدل تحديث 90 إطارا في الثانية، تدعم فيديوهات ثلاثية الأبعاد بدقة 8k.

وبإمكان هذه النظارة دعم 7 كاميرات تمكنها من رصد الواقع المحيط ومساندته بصور وعناصر الواقع المعزز على غرار نظارات HoloLens الشهيرة.

كما يمكن لمنصة XR الجديدة دعم نظارة تتعامل مع 26 نقطة لتعقب حركة يد المستخدم، ما يوفر دقة كبيرة في التعامل مع الواقع الافتراضي.

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والأهم من كل ذلك هو أن المنصة الجديدة زودت بأحدث معالجات Qualcomm الذي يدعم التعامل مع شبكات 5G، لتؤمن سرعة كبيرة في تبادل البيانات بينها وبين الأجهزة الإلكترونية الأخرى.

وتأمل Qualcomm أن تتحول هذه المنصة بجميع تقنياتها المتطورة إلى أداة ستفتح طريقا لتقنيات ما يسمى بالواقع المختلط MR، التي تجمع بين الواقع الافتراضي والمعزز، والتي ستُعتمد في مجالات التصميم والطب والعديد من المجالات الأخرى.

المصدر: Qualcomm