هاتف سامسونغ القادم القابل للطي سيطرح بسعر منافس

أشارت مواقع متخصصة بشؤون التقنية إلى أن هاتف Galaxy Fold الذي ستطرحه سامسونغ العام القادم سيأتي بسعر منافس، وأرخص بمرتين تقريبا من هواتف Fold الحالية.

وأشار موقع Korea Herald إلى أن سامسونغ تخطط لإطلاق هاتفين قابلين للطي العام القادم، أحدهما سيكون شبيها بهواتف Motorola razr التي كشف عنها مؤخرا، أما الآخر فسيكون نسخة معدلة ومطورة عن هاتف Galaxy Fold الحالي.

ومن المفترض أن تعلن سامسونغ عن الهاتف الأول في فبراير 2020، تزامنا مع طرحها لهاتف Galaxy S11 المنتظر، أما الهاتف الثاني فيتوقع أن تكشف عنه في أغسطس من العام نفسه.

وسيباع الجهاز الشبيه بهواتف razr بـ 845 دولارا، أي بأقل من نصف سعر هواتف Galaxy Fold المطروحة حاليا، ليكون أرخص هاتف قابل للطي يتم طرحه في الأسواق.

إقرأ المزيد

ويعتبر هاتف Galaxy Fold الذي أطلقته سامسونغ هذا العام من أكثر الأجهزة الذكية تميزا وتطورا، وقد زود بشاشة كبيرة مرنة بمقاس 7.3 بوصة ودقة عرض (2152/1536) بيكسل، وذاكرة وصول عشوائي 12 غيغابايت، وذاكرة داخلية 512 غيغابايت، وكاميرا أساسية بدقة (16+12+12) ميغابيكسل، وأخرى أمامية بدقة (10+8) ميغابيكسل.

ومنذ إطلاقه في سبتمبر الفائت باعت سامسونغ منه أكثر من 500 ألف جهاز، رغم سعره المرتفع الذي يصل إلى 2000 دولار تقريبا في بعض البلدان.

المصدر: وكالات