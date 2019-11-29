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"تويتر" قد تتراجع عن خطتها في حذف الحسابات غير النشطة

العالم الرقمي و Social media

Reuters BM/ANF/AA
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أعلنت شركة "تويتر" عن بعض التفاصيل التي تخص خطة حذف الحسابات غير النشطة التي أتت على ذكرها منذ مدة.

وأشارت الشركة إلى أن الخطة ستشمل في الوقت الحالي الحسابات غير النشطة في الاتحاد الأوروبي فقط، دون توضيح تفاصيل أخرى.

وقالت الشركة في تغريدة: " لقد سمعنا عن تأثير الخطة على حسابات الأشخاص المتوفين، وكانت هذه النقطة خطأ من جانبنا، لن نزيل أي حسابات غير نشطة حتى نجد طريقة جديدة لحفظ حسابات المتوفين".

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وتأتي هذه التوضيحات في الوقت الذي اعترض فيه الكثيرون من مستخدمي "تويتر" على خطة حذف الحسابات غير النشطة التي أعلن عنها مؤخرا، حيث أرسلت "تويتر" لمستخدميها رسائل مفادها أن الحسابات التي لم تكن نشطة لأكثر من 6 أشهر قد تحذف.

ويخشى مستخدمو "تويتر" من ألا تمكنهم هذه الخطوة  مستقبلا من الوصول إلى حسابات الأصدقاء وأفراد العائلة أو المشاهير المتوفين.

المصدر: وكالات

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