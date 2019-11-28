Xiaomi تطلق جيلها الثاني من ساعات الأطفال الذكية

بعد الشعبية التي لاقتها ساعة Mi Watch قررت Xiaomi الكشف هذا الشهر عن ساعة ذكية جديدة مخصصة للأطفال.

وكون Mi Rabbit Children’s Watch 2S خصصت للأطفال حرص المصممون على أن تأتي بهيكل متين مصنوع من الكاوتشوك والبلاستيك، مقاوم للصدمات والغبار، ومقاوم للماء وفق معايير IPX8 العالمية.

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كما حصلت هذه الساعة على شاشة AMOLED بمقاس 1.3 بوصة، بدقة عرض 240/240 بيكسل، ومنفذ nano-SIM لشريحة الاتصال، ليتمكن الطفل من الاعتماد عليها في الاتصال الخلوي بدلا من الهاتف.

وزودت بالعديد من خصائص الساعات الذكية المخصصة للكبار، فضلا عن القدرة على الاتصال مع شبكات Wi-Fi و GPS، ومكبر صوت لتلقي المكالمات وسماع الموسيقى، وبطارية تكفيها للعمل 7 أيام متواصلة في وضعية الاستعداد.

المصدر: gsmarena