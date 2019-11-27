مدير "سبيربنك" الروسي يقر بذنبه بتسريب بيانات العملاء

أعلن مدير بنك "سبيربنك" الروسي، غيرمن غريف، أنه يعترف بذنبه في تسريب البيانات الشخصية لـ 60 مليون شخص من زبائن بنكه.

وقال إن ذنبه كمدير للبنك ينحصر في اتباعه لخوارزمية خاطئة في نظام الأمن.

جاء ذلك على لسانه في مقابلة صحفية أجرتها معه قناة "إر بي كا" التلفزيونية الروسية.

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وأشار، غريف إلى أن مصرف"سبيربنك" كان يعتمد تكنولوجيا الأمن الخارجي ولم يحرص على تنظيم الأمن الداخلي لأنه من المستحيل الحماية من خيانة الموظفين.

وأوضح أن موظفا في البنك كان يدبر الجريمة طيلة 3 أشهر وذلك بغية بيع البيانات الشخصية لـ60 مليون مستخدم روسي على الإنترنت. وقال إن كل نظام يقضي بالتعامل مع البشر يتعرض دوما لاعتداءات. ومضى قائلا "إن نظامنا يعتبر أكثر الأنظمة المصرفية أمنا وحماية في روسيا".

يذكر أن وسائل الإعلام الروسية كانت قد أفادت في وقت سابق بتسريب البيانات الشخصية لدى 60 مليون شخص من زبائن بنك "سبيربنك" الروسي. وطالبت إدارة "روس كوم نادزور" (الرقابة) الروسية الحكومية بإجراء تحقيق واتخاذ إجراءات صارمة للحيلولة دون تسريب البيانات الشخصية في المستقبل.

بينما لم تؤكد إدارة البنك إلا معلومات عن سرقة البيانات لدى 200 شخص من أصحاب البطاقات المصرفية.

المصدر: إر بي كا