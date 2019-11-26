تسريبات تكشف عن الجيل الثاني من هواتف موتورولا القابلة للطي

بعد الضجة التي أثارتها موتورولا بالكشف عن هاتف razr الجديد القابل للطي، بدأت المواقع وصفحات الإنترنت تتداول أخبارا وتسريبات تتعلق بالجيل القادم من هذا الجهاز.

وتبعا لموقع letsgodigital الهولندي فإن موتورولا حصلت على حقوق براءة اختراع للجيل الثاني من razr من مكتب العلامات التجارية وبراءات الاختراع الأمريكي USPTO.

وتشير المعلومات المتعلقة ببراءة الاختراع إلى أن razr 2 سيأتي بتصميم شبيه بتصميم razr الذي تم الكشف عنه مؤخرا، وسيحصل على شاشة طولية قابلة للطي في المنتصف، لكنه سيزود بـ 4 حساسات لمسية على جانبي الهيكل، يمكن استخدامها كأزرار افتراضية حين يكون الجهاز مقفلا او مفتوحا.

كما سيحصل هذا الجهاز على مستشعر لبصمات الأصابع مدمج في الشاشة الرئيسية، و20 وظيفة مختلفة تعتمد على الإيماءات.

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وكانت موتورولا قد كشفت عن الجيل الأحدث من هواتف razr في نوفمر الجاري، بمواصفات تجعلها من بين أفضل الهواتف في الأسواق وأكثرها تطورا، وزودت تلك الأجهزة بشاشة أساسية طولية قابلة للطي، وشاشات إضافية صغيرة على الواجهة الخارجية، إضافة لميزة الاتصال بالشبكات الخلوية عبر شرائح SIM عادية، أو عبر بطاقة eSIM مدمجة.

المصدر: letsgodigital