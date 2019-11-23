سامسونغ تطلق نسخا جديدة من هواتفها الرخيصة مع قلم ذكي!

أكدت مواقع مختصة بشؤون التقنية أن سامسونغ تستعد قريبا لإطلاق نسخ جديدة من هواتف الفئة A الشهيرة، مزودة بقلم ذكي على غرار هواتف Note.

وتبعا للتسريبات فإن هواتف Glaxy-A الجديدة التي ستظهر في ديسمبر المقبل ستحصل على كاميرات بدقة 48 ميغابيكسل، بقدرات تصوير ممتازة، وستحصل على قلم ذكي للكتابة والرسم على الشاشة والتحكم بالهاتف كما في أجهزة Note الشهيرة، إضافة لشاشة OLED بدقة (2340/1440) بيكسل، وكاميرات أمامية بدقة 24 ميغابيكسل.

كما من المفترض أن تكشف سامسونغ أيضا عن هاتف Galaxy S10 Lite، وهاتف Galaxy Note 10 Lite، وجهاز الفئة المتوسطة الجديد Galaxy A51، الذي سيأتي بمواصفات جيدة جدا وسعر لا يتجاوز الـ 250 دولارا.

أما هاتف Galaxy S11 الذي قد تكشف عنه الشركة في فبراير القادم فمن المفترض أن يصبح أقوى هواتف الشركة وأكثرها تطورا، ويحصل على قدرات تصوير فائقة وبطاريات معدلة تكفيه ليعمل ليومين متواصلين.

المصدر: وكالات