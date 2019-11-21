دونالد وإيفانكا ترامب يزوران مصنع "آبل" بتكساس

قام الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بصحبة الرئيس التنفيذي لشركة آبل، تيم كوك، بجولة في مجمع الصناعات الإلكترونية في تكساس المخصص لتجميع أجهزة "ماك برو" MacPro.

وجاءت الزيارة بمثابة استعراض رمزي من جانب الرئيس الأمريكي للشركة الرائدة في مجال التكنولوجيا الرقمية، بينما يصارع ترامب لوضع اللمسات الأولى على اتفاق التجارة الأمريكي الصيني.

وقال الرئيس الأمريكي تعليقا على صداقته، التي توطدت في السنوات الأخيرة، مع الرئيس التنفيذي لآبل: "تيم كوك هو شخص أحترمه كثيرا". وذلك بعد عضوية كوك في المجالس الاستشارية الرئاسية الرئيسية. وشاركت ترامب في الزيارة مستشار البيت الأبيض، إيفانكا ترامب، ووزير الخزانة ستيفن منوشين. وتأتي الزيارة بالتوازي مع مواصلة لجنة الاستخبارات التابعة لمجلس النواب الأمريكي في واشنطن جلسات الاستماع لعزل الرئيس ترامب.

سوف أتحدث دائما عن آبل، التي أريد أن أرى مصانعها تبنى في شتى أنحاء الولايات المتحدة الأمريكية، وهذا هو ما يحدث. دونالد ترامب

ويدير المصنع الذي زاره ترامب شركة "فليكس"، التي تقوم بتجميع "ماك برو" وهو حاسب آلي متطور يبلغ سعره 6000 دولار أمريكي، وبالنسبة لآبل، سوف تمكّن علاقة ترامب بصانعي الآيفون من التوصل إلى حلول في عدد من القضايا الخاصة بالتجارة مع الصين بما في ذلك التعريفات الجمركية، حيث سيبدأ تطبيق رفع الرسوم الجمركية بنسبة 15% على هواتف آيفون بدءا من ديسمبر المقبل، في إطار الحرب التجارية لترامب مع الصين.

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وقال الرئيس الأمريكي بهذا الصدد، إنه "حينما تبني في الولايات المتحدة لا يتعين عليك القلق بشأن التعريفات" ونوّه على أنه ينظر في أمر إعفاء آبل من الرسوم الجمركية على الواردات الصينية.

ومن الجدير بالذكر أن آبل لا تقوم بتفكيك مبيعات ماك وفقا لخط الإنتاج، ولكنها من بين الحاسبات الأقل حجما في الشركة والوحيدة التي يتم تجميعها في الولايات المتحدة الأمريكية، فيما قامت آبل بشحن 218 مليون آيفون عام 2018، مع تجميع الغالبية العظمى منها في الصين.

من جانبه صرح كوك، أن جهاز "ماك برو" هو مثال على التصميم الأمريكي والتصنيع الأمريكي والإبداع الأمريكي.

وكانت شركة آبل قد أعلنت عن تصميم جديد لـ "ماك برو" ولم تحدد مكان تصنيعه، لكن صحيفة وول ستريت جورنال ذكرت أنه سيتم التجميع في الصين.

وكانت آبل قد تقدمت في وقت سابق من هذا العام بطلب للحصول على إعفاء من الرسوم الجمركية على 15 جزءا ضروريا لتجميع الكومبيوتر. وسوف يطرح جهاز "ماك برو" للبيع في ديسمبر.

المصدر: CNBC