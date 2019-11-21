مسؤول روسي: نصف هجمات الهاكرز ضد روسيا مصدرها الولايات المتحدة

أعلن رئيس لجنة حماية سيادة الدولة في مجلس الاتحاد الروسي، أندريه كليموف، أن حوالي 55 بالمئة من هجمات الهاكرز ضد روسيا، تأتي من أراضي الولايات المتحدة.

وبعد الإشارة إلى هذه الأرقام أوضح كليموف أن الهجمات الإلكترونية المماثلة من روسيا ضد الولايات المتحدة لا تتجاوز نسبتها 2 -3%.

وقال كليموف: "كل عام يتغير هذا الرقم​​، عندما بدأنا الرصد، كانت نسبة هجمات الهاكرز القادمة من الولايات المتحدة ضد روسيا ككل حوالي 42-43 بالمئة، أما الآن ووفقا لبعض التقارير، فأصبحت نسبتها تقدر بـ 53-56%، وبالتالي نحن لا نقول أن هذا كله يتم على وجه التحديد من قبل وكالة المخابرات المركزية أو وزارة الخارجية.. في المقابل من أراضي روسيا إلى أراضي الولايات المتحدة الأمريكية يتم الكشف عن حوالي 2-3 % من الهجمات المماثلة".

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وأشار المسؤول إلى أن الهجمات المذكورة تستهدف عددا من الهيئات الحكومية الروسية، و"البنية التحتية الحساسة" في البلاد، وعددا من المنظمات العامة في روسيا.

وأضاف "قبل الانتخابات الإقليمية الروسية كانت هناك موجة من هذه الهجمات على موارد لجنة الانتخابات المركزية، وعندما انتهت الانتخابات غيرت تلك الهجمات الجهات المستهدفة في البلاد.. نحن نتحدث عن مليارات الهجمات في السنة، وليس عن هجومين أو ثلاثة ولا حتى 300 أو مليون".

المصدر: وكالات روسية