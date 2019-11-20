آبل تعالج مشكلات تؤرق مستخدمي أجهزتها الذكية

أصلحت آبل في إصدارها الأخير من نظام iOS مشكلات أرقت مستخدمي هواتف آيفون وحواسب آيباد اللوحية.

وتبعا لخبراء التقنية فإن إصدار "13.2.3" الذي أعلنت عنه آبل مؤخرا سيعالج المشكلات التي ارتبطت بالبريد الإلكتروني على هواتف آيفون وحواسب آيباد، إذ عانى مستخدمو تلك الأجهزة من مشكلات تعطل عمل خاصية البحث عن الملفات والوسائط داخل البريد الإلكتروني.

كما تعرض البريد في أجهزة آبل أيضا لمشكلات مرتبطة في عرض الصور والروابط والمرفقات عند قراءة الرسالة.

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وعالج التحديث الجديد أيضا مشكلة تزعج مستخدمي أجهزة آبل كانت مرتبطة بعمل التطبيقات في الخلفية، ما سرع في استهلاك البطارية في آيفون وآيباد.

وتجدر الإشارة إلى أن آبل أطلقت مؤخرا تحديثين آخرين لأنظمة iOS قبل تحديث "13.2.3" الأخير، وساهمت من خلالهما بمعالجة بعض المشكلات التي تتعلق بأمان الأجهزة، وحسّنت ميزة "الاندماج العميق" التي تعزز قدرات التصوير في هواتف "آيفون-11" الجديدة.

المصدر:" وكالات