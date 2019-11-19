سامسونغ توسع أسرة هواتفها الرخيصة بجهاز جديد

تخطط سامسونغ لتوسيع أسرة هواتف الفئة A الرخيصة والمتوسطة الثمن بجهاز جديد متميز ومنافس.

وتبعا للتسريبات فإن الجهاز الذي تعمل عليه سامسونغ مع شركة أخرى شهيرة في إنتاج الإلكترونيات سيطلق تحت علامة Galaxy التجارية وسيحمل الرمز A01.

ومن المفترض أن يزود هذا الجهاز بشاشة OLED عالية الدقة بمقاس 5.7 بوصة، ومنفذين لبطاقات الاتصال، وشريحة NFC، ومنفذ 3.5 ملم للسماعات، وبطارية بسعة 3000 ميلي أمبير، وماسح لبصمات الأصابع مدمج في الشاشة.

كما سيعمل بمعالج ثماني النوى، وذاكرة وصول عشوائي 4 غيغابايت، وذاكرة تخزين داخلية 32/64 غيغابايت قابلة للتوسيع، ونظام تشغيل Andrоid 10 الجديد.

4apk.ru/

أما الكاميرا الأمامية للهاتف فستكون بدقة 16 ميغابيكسل تعمل مع خاصية التعرف على الوجوه، والكاميرا الأساسية ستكون ثنائية العدسة بدقة (48+16) ميغابيكسل.

ومن المفترض أن يطرح هذا الهاتف في الأسواق في الربع الأول من العام القادم بسعر لا يتجاوز الـ 150 دولارا.

المصدر: 4APK