تعرف على حاسب آسوس المخصص لرجال الأعمال(فيديو)

استعرضت آسوس مؤخرا حاسبا شخصيا مميزا طرحته بنسخ محدودة، وطورته ليكون قطعة إلكترونية مميزة لمدراء الشركات ورجال الأعمال.

ومن أكثر ما يميز هذا الحاسب هيكله الأنيق المكسو بطبقة من الجلد الأبيض الناعم، والمزين بإطارات وشعار مصنوع من الذهب الوردي عيار 18.

كما أتى هذا الحاسب بشاشة عالية الدقة بمقاس 13 بوصة وإطارات رقيقة، تشغل 95% من مساحة الواجهة المثبتة عليها، وحصل على شاشة صغيرة تعمل باللمس بمقاس 5.65 بوصة أسفل لوحة المفاتيح، يمكن استعمالها كشاشة ثانوية لمشاهدة الفيديوهات أثناء الكتابة أو استعمال الإنترنت، أو استخدامها كلوحة لمسية للتحكم بالجهاز والشاشة.

ويضمن الأداء الممتاز لهذا الجهاز معالجات Intel Core i5 أو i7 من الجيل الثامن، ومعالج رسوميات Nvidia GeForce MX250، وذاكرة وصول عشوائي 8/16 غيغابايت، وقرص تخزين داخلي بسعة 1 تيرابايت.

وحصل هذا الحاسب أيضا على بطارية تكفيه ليعمل أكثر من 8 ساعات متواصلة، بالإضافة إلى أحدث نظام ويندوز، ومنافذ USB للشحن ونقل البيانات، ومنفذ 3.5 للسماعات، ومنفذ لقراءة بطاقات MICROSD

المصدر: CHUDOTECH