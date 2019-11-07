ثغرة أمنية تساعد على اختراق المساعدات المنزلية الذكية عن بعد!

اكتشف باحثون من جامعة طوكيو للاتصالات الكهربائية وجامعة ميشيغان الأمريكية ثغرة تقنية تسمح باختراق المساعدات المنزلية الذكية عن بعد بواسطة أشعة الليزر.

وقال الباحثون إن ثغرة تقنية موجودة في مايكروفونات MEMS المستخدمة في المساعدات الذكية يمكنها أن تساعد في اختراق تلك الأجهزة عن بعد.

وأوضحوا أن المايكروفونات المذكورة تحوي صفائح خاصة تلتقط اهتزازات الصوت وتحولها إلى أوامر وإشارات كهربائية، الأمر الذي يساعد المستخدم على التحكم بالمساعد عبر ما يسمى بالأوامر الصوتية، لكن هناك طريقة لخداع تلك المايكروفونات وتوجيه حزم ضوئية بترددات معينة نحوها، تجعلها تقرأ تلك الترددات وكأنها أصوات، ما يمكن من اختراق المكبرات وإرسال أوامر مشفرة للتحكم بعملها أو استعمالها كأدوات للتجسس على المستخدم.

وأشاروا إلى أنهم اختبروا الطريقة المذكورة وتدعى Light Commands مع عد من الأجهزة الذكية، كمساعدات Amazon Echo و Facebook Portal، مع عدد من هواتف سامسونغ وهواتف "بيكسل" التي تنتجها غوغل، وعدة أجهزة تحوي مايكروفونات MEMS ، وتمكنوا من اختراق تلك الأجهزة بالفعل.

والأخطر من ذلك هو أن المخترقين يمكنهم التحكم بالأجهزة من مسافات تزيد عن 100 متر، كما قد تكون هذه العملية غير مرئية تماما في حال اعتمادهم على تقنيات الأشعة ما تحت الحمراء.

المصدر: وكالات