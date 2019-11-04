"فيسبوك" و"إنستغرام" تحظر تداول صور نوعين من الخضار والفاكهة كـ "تعبيرات" بسبب الإيحاءات الجنسية
Reuters Dado Ruvic
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قررت إدارة "فيسبوك" و"إنستغرام" حظر تعبيرات تتضمن ايحاءات جنسية في تطبيقاتها في إطار تحديث معايير"لغة المجتمع".
وقررت الشركة حظر استخدام صور الباذنجان والخوخ التي يمكن أن تستخدم لـ"طلب جنسي". كما يشمل القرار الصور العارية والمحادثات الجنسية.
وتؤكد الشركة أن الاستخدام المتكرر لأنواع معينة من الرموز التعبيرية "جنس أو عري"، يؤدي إلى حظر حساب المستخدم.
المصدر: وكالات
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