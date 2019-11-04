 
مباشر
عاجل
الأردن.. هبة اللبدي وعبد الرحمن مرعي المعتقلان في إسرائيل يعودان قبل نهاية الأسبوع

"فيسبوك" و"إنستغرام" تحظر تداول صور نوعين من الخضار والفاكهة كـ "تعبيرات" بسبب الإيحاءات الجنسية

العالم الرقمي و Social media

Reuters Dado Ruvic
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/mnpx

قررت إدارة "فيسبوك" و"إنستغرام" حظر تعبيرات تتضمن ايحاءات جنسية في تطبيقاتها في إطار تحديث معايير"لغة المجتمع".

وقررت الشركة حظر استخدام صور الباذنجان والخوخ التي يمكن أن تستخدم لـ"طلب جنسي". كما يشمل القرار الصور العارية والمحادثات الجنسية.

وتؤكد الشركة أن الاستخدام المتكرر لأنواع معينة من الرموز التعبيرية "جنس أو عري"، يؤدي إلى حظر حساب المستخدم.

المصدر: وكالات

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا