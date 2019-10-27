موتورولا تطلق هاتفين مميزين بأسعار منافسة

كشفت موتورولا عن هاتفين متطورين بمواصفات ممتازة وأسعار منافسة، تأمل من خلالهما تعزيز مبيعاتها واستعادة مراكزها في سوق الأجهزة الذكية.

ويأتي الهاتف الأول Moto G8 Plus بهيكل أنيق مضاد للماء والغبار بسماكة 9 ملم ووزن 188غ، مزود بشاشة IPS LCD بمقاس 6.3 بوصة ودقة عرض (2280/1080) بيكسل.

ويعمل هذا الهاتف بمعالج snaodrago 665 ثماني النوى، بتردد 2 غيغاهيرتز، وذاكرة وصول عشوائي 4 غيغابايت، وذاكرة تخزين داخلية 64 غيغابايت قابلة للتوسيع، وبطارية بسعة 4000 ميلي أمبير، تعمل مع خاصية الشحن السريع (18 واطا).

كما يملك هذا الهاتف الذي سيبلغ ثمنه نحو 300 دولار ماسحا لبصمات الأصابع، ومنفذين لبطاقات الاتصال، وكاميرا أساسية ثلاثية العدسة بدقة(48+16+5) ميغابيكسل تملك تقنية التركيز التلقائي للصورة التي تعتمد على تقنيات الليزر، إضافة إلى كاميرا أمامية بدقة 26 ميغابيكسل، تعمل مع خاصية التعرف على الوجوه.

أما الهاتف الثاني Moto E6 Play فأتى بشاشة IPS LCD بمقاس 5.5 بوصة دقة عرضها (1440/720) بيكسل، وأبعادها "18:9".

وزودته موتورولا بهيكل بوزن 140 غ، ومعالج Mediatek MT6739 رباعي النوى، وذاكرة وصول عشوائي 2 غيغابايت، وذاكرة تخزين داخلية 32 غيغابايت قابلة للتوسيع، ومنفذين لبطاقات الاتصال، وبطارية بسعة 3000 ميلي أمبير.

كما سيأتي هذا الهاتف الذي سيطرح بسعر 120 دولارا بكاميرا أساسية بدقة 13 ميغابيكسل، وكاميرا أمامية بدقة 5 ميغابيكسل.

المصدر: فيستي