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كيف تحمي خصوصيتك عند استخدامك مساعد غوغل الصوتي؟

العالم الرقمي

كيف تحمي خصوصيتك عند استخدامك مساعد غوغل الصوتي؟
Reuters MSF
مساعد غوغل المنزلي الذكي Google Home
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أصبح مساعد غوغل الصوتي إحدى التقنيات التي يعتمدها ملايين الناس يوميا لإنجاز الكثير من المهام، لكن الاعتماد على هذه التقنية يتطلب بعض الحرص للحفاظ على خصوصية البيانات.

وفي حال الاعتماد على Google Assistant وخصوصا مع أجهزة Google Home المنزلية الذكية ينصح الخبراء المستخدمين باتباع عدة خطوات لحماية بياناتهم والحفاظ على خصوصيتها.

ومن أهم تلك الخطوات هو البحث عن البيانات التي يجمعها غوغل عن طريق المساعد المنزلي وحذفها،  حيث يجب على المستخدم التوجه الى تطبيق Google  Home، ومن ثم الضغط على أيقونة "الملف الشخصي"، وبعدها خيار "المزيد من الإعدادات" أوMore settings، ثم "البيانات الخاصة" أوYour data in the Assistant، وهناك ستظهر له البيانات المحفوظة حيث يمكنه حذفها كلها أوبعضها.

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كما يوصي الخبراء بتفعيل ميزة الحذف التلقائي للبيانات عند استخدام مساعد غوغل الصوتي عبر اتباع خطوات بسيطة هي:

التوجه إلى صفحة "نشاط مساعد غوغل" الرئيسية في تطبيق Google Home، ومن ثم العثور على خيار "الحذف التلقائي" delete automatically، ومن ثم الضغط على خيار "حذف البيانات كل 3 أشهر" أو "حذف البيانات كل 18 شهرا"، وبعدها الضغط على خيار Next أو "التالي"، وأخيرا الضغط على خيار "تأكيد".

المصدر: وكالات

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