تعرف على Selfly "درون الجيب" الأكثر تميزا

أبهرت شركة AEE عشاق التقنية وكشفت منذ مدة عن درون صغير متطور يمكن حمله في الجيب.

وجاء درون Selfly محمولا على قاعدة مميزة يمكن وضعها في الجيب أو تثبيتها على الواجهة الخلفية لأي هاتف ذكي.

كما زود هذا الدرون بـ 4 مراوح، وكاميرا تصوير مميزة بدقة 13 ميغابيكسل، قادرة على التصوير بتقنية 360°، والتقاط صور وفيديوهات بمعدل 60 لقطة في الثانية.

ويحتوي هذا الدرون على بطارية داخلية تكفيه للطيران مدة 10 دقائق متواصلة، ويمكن التحكم به عن بعد عبر الهاتف ليستخدم كطائرة صغيرة قادرة على التقاط صور سيلفي أو توثيق فيديوهات في الأماكن التي يعجز المستخدم عن الوصول إليها.

ومن المنتظر أن تطرح هذه التحفة الإلكترونية في أسواق أمريكا والعالم أواخر العام الجاري بسعر 130 دولارا تقريبا.

المصدر: 4APK