اكتشاف ثغرة أمنية "خطيرة" في ميزة التعرف على الوجه بهواتف "بيكسل 4"
رصد خبراء الأمن الإلكتروني مشكلة أمنية في هاتف "بيكسل 4" التابع لشركة غوغل بعد إطلاقه الرسمي بالأسواق هذا الأسبوع.
ومن الواضح أن نظام التعرف على الوجوه للجهاز، يسمح بفتح الهاتف حتى لو كانت عيون المستخدم مغلقة، وعلى الرغم من اعتراف غوغل بهذه الثغرة، إلا أن أحد الخبراء وصفها بأنها تهديد أمني كبير، بعد اكتشاف مراسل هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي"، لهذا الاختراق، في وقت سابق من هذا الأسبوع.
Proof, for those asking #madebygoogle#pixel4pic.twitter.com/mBDJphVpfB— Chris Fox (@thisisFoxx) October 15, 2019
وتأتي هذه الأنباء عقب اعتراف شركة "سامسونغ" أيضا بثغرة في نظام بصمات الأصابع بهواتف "غالاكسي إس 10" والذي يمكن خداعه باستخدام واقي شاشة بلاستيكي لا يتعدى سعره 3 جنيهات إسترلينية، ما يتيح لأي شخص فتح الجهاز.
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Introducing Google Pixel 4 – a phone made the Google way. . Google’s most helpful phone yet gets the best photos every time, any time. Capture the stars with Night Sight*, make it feel like the front row with Super Res Zoom, and magically balance light with dual exposure controls. . It’s your copilot for when you need some extra help. Motion Sense** lets you go hands-free by swiping your hand to skip a song while driving or silencing a call with the flick of a wrist when you have greasy pizza fingers. . It helps speed up and simplify tasks with the new Google Assistant, like opening apps, searching across apps, and multitasking on your phone. The new Google Assistant is coming first to Pixel 4. US only. . Pixel 4 starts at $799 and is available in Just Black, Clearly White, and limited edition Oh So Orange. See link in bio to pre-order now on Google Store. On Sale October 24th. . #madebygoogle #pixel4 . . . . . . . . . . *See g.co/pixel/astrophotography to learn more about astrophotography on Pixel 4 . **Coming soon to Japan. Motion Sense functional in the US, Canada, Singapore, Australia, Taiwan, and most European countries. Not all phone features are controlled by Motion Sense. For more information see g.co/pixel/motionsense"
ولا تحتوي هواتف "بيكسل 4" الجديدة على نظام استشعار لبصمات الأصابع، ما يجعل ميزة التعرف على الوجوه Face Unlock، الشبيهة بميزة Face ID في أجهزة آبل، الوسيلة الوحيدة لفتح الجهاز الذي تم كشف النقاب عنه في حدث انعقد بنيويورك، يوم الثلاثاء الماضي.
ووقع الإبلاغ عن الثغرة "الخطيرة" التي تتيح فتح الهاتف حتى في حال كانت عيون المستخدم مغلقة، ما قد يتيح لأي شخص آخر، غير مالك الجهاز، فتحه بسهولة، قبل أن يبدأ بيع الهاتف بالأسواق في الأسبوع المقبل، وفقا لتقرير هيئة الإذاعة البريطانية.
وصرح مدون الأمن الإلكتروني، غراهام كلولي، لهيئة الإذاعة البريطانية: "إذا كان بإمكان شخص ما فتح هاتفك أثناء نومك، فهذه تعد مشكلة أمنية كبيرة، ولن أثق بهذه الميزة لحماية محادثاتي وبياناتي على هاتفي".
موضحا أن أي شخص، مثل طفلك أو شريكك، يمكنه فتح الهاتف دون إذنك بوضعه أمام وجهك أثناء نومك.
وعقب اكتشاف مراسل القسم التكنولوجي في "بي بي سي"، كريس فوكس، هذه الثغرة، جرب الميزة على عدد كبير من الأشخاص فكانت النتائج ذاتها.
المصدر: ديلي ميل