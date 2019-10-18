"هواوي" تتحدى شركات الهواتف بجهاز متطور سعره 140$

تتحضر "هواوي" لاكتساح سوق الهواتف الذكية من جديد عبر هاتف جديد بقدرات ممتازة، يبدأ سعره من 140 دولارا تقريبا.

وسيطرح هذا الهاتف بعدة نسخ، جميعها ستأتي بهيكل أنيق مضاد للغبار والصدمات، وشاشة بمقاس 6.39 بوصة قادرة على عرض فيديوهات +HD.

ورغم سعر الجهاز الرخيص نسبيا إلا أنه سيحصل على كاميرا ممتازة ثلاثية العدسة من بين أفضل كاميرات الهواتف، بدقة (48+8+2) ميغابيكسل، وكاميرا أمامية متحركة مخفية داخل الهيكل بدقة 16 ميغابيكسل، تعمل مع خاصية التعرف على الوجوه.

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وسيضمن الأداء السريع لهذا الهاتف معالج Кirin 710F ثماني النوى، وذاكرة وصول عشوائي 4/6/8 غيغابايت، وذاكرة تخزين داخلية 64/128 غيغاباييت.

كما سيحصل الجهاز على بطارية بسعة 4000 ميلي أمبير، تعمل مع خاصية الشحن السريع، ونظام تشغيل Andrоid 9.0 Pie مع واجهات ЕMUI، وستتراوح أسعار نسخه ما بين 140 و240 دولارا.

المصدر: 4APK