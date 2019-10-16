أبرز التقنيات التي كشفت عنها غوغل في مؤتمرها السنوي

كشفت "غوغل" خلال مؤتمرها الذي عقدته مؤخرا عن عدد من الأجهزة الذكية والتقنيات المتطورة التي ستنافس بها أكبر الشركات المصنعة للإلكترونيات الحديثة.

ومن أبرز تلك الأجهزة كانت هواتف Pixel 4 المتطورة، التي حصلت على ميزة Motion Sense للتحكم بالهاتف عبر إيماءات اليد، إضافة إلى تطبيق Recorder الذي يحول الكلام إلى نصوص مكتوبة، وقدرة على دعم ميزة Live Caption التي ستعتمد على الذكاء الصناعي لتحويل الكلام في مقاطع الفيديو إلى كلمات مقروءة لمساعدة الصم وضعاف البصر على مشاهدة الفيديوهات.

أما الجهاز المميز الآخر الذي كشفت عنه "غوغل" في هذا الحدث فكان حاسب Pixelbook، الذي أتى بتصميم مميز شبيه بتصاميم حواسب "آبل، وحصل على شاشة 13.3 بوصة، و3 أنواع من المعالجات Core m3 وCore i5، وCore i7، وبطارية تكفيه ليعمل لأكثر من 11 ساعة.

كما استعرضت "غوغل" أيضا سماعة Nest Mini، والتي احتوت على مكبرات صوت ومايكروفونات متطورة، وتقنيات جديدة تعتمد على الذكاء الصناعي، وبسعر 49 دولارا فقط.

وكشفت أيضا عن الجيل الجديد من سماعات Pixel Buds اللاسلكية، التي تعمل بطاريتها لـ 5 ساعات متواصلة، وزودت بمحفظة بلاستيكية قادرة على شحن بطاريتها عدة مرات.

المصدر: وكالات