"ياندكس" الروسية تطلق مساعدها المنزلي الجديد

استعرضت شركة "ياندكس" الروسية مؤخرا نموذجها الجديد من المساعدات المنزلية الذكية.

وما يميز المساعد الجديد عن الذي طرحته "ياندكس" العام الفائت هو الهيكل الصغير الذي يسمح بوضعه في أي ركن من المنزل، أو حمله واستعماله خارج المنزل كأي جهاز صغير محمول.

وجاء هذا المساعد بتصميم أنيق وعصري، وزود بزر خاص يسمح للمستخدم بتوقيف عمل المايكروفونات، كما زود بعدة مكبرات صوت تسمح بتوزيع الأصوات بطريقة ممتازة، وميزة متطورة للتحكم به عبر إيماءات اليد.

وتشبه آلية عمل هذا المساعد آلية عمل مساعدات "غوغل" و"أمازون" الذكية، إذ يتصل مع الإنترنت والأجهزة الذكية الأخرى عبر شبكات بلوتوث وWi-Fi ، ويمكن التحكم به عن بعد عبر الأوامر الصوتية ومساعد "أليسا" الصوتي، كما يمكن الاعتماد عليه لقراءة الرسائل الواردة إلى الهاتف، ومعرفة أحوال الطقس، والاطلاع على وضع الازدحام المروري في الطرقات.

وستطرح "ياندكس" أداتها الجديدة في الأسواق أواخر أكتوبر الجاري بسعر منافس يبلغ 60 دولارا تقريبا.

المصدر: فيستي