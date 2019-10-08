كيف تحمي نفسك من الاحتيال أثناء التبضع عبر الإنترنت؟

أطلقت هيئة الرقابة وحماية حقوق المستهلك في روسيا بعض التوصيات التي تساعد الناس على حماية أنفسهم من عمليات الاحتيال أثناء شراء البضائع عبر الإنترنت.

وتبعا للخبراء في الهيئة فعندما يقرر شخص ما شراء أي شيء عبر الإنترنت يتوجب عليه الانتباه أولا إلى أن الموقع الإلكتروني الذي يشتري عن طريقه موقع رسمي، و يضم معلومات موثقة ومكتوبة بوضوح عن الشركات أو الأشخاص الذين يتعامل معهم، وعناوين تلك الشركات أو الهيئات البائعة.

والنقطة المهمة الثانية التي نوه بها الخبراء هو ضرورة الانتباه إلى المعلومات المتعلقة بالمنتج المراد شراؤه، كالمعلومات التي تشير إلى مكان تصنيعه، وشروط تسليمه، وتاريخ إنتاجه وانتهاء صلاحيته، والشروط المتعلقة بضمان إعادة المنتج في حال رفضه المشتري.

وأشار الخبراء إلى أن الطرف البائع ملزم بإعادة الثمن إلى المشتري في حال تبين أن السلعة لا تناسب الطرف الأخير وفق شروط البيع، وحتى لو كانت الهيئة التي باعت تلك البضائع قد استلمت ثمنها عبر طرف ثالث.

كما نصحوا من يرغب بشراء البضائع عبر الإنترنت بالانتباه إلى التعليقات التي يدونها المشترون الآخرون قبله على موقع البيع، والتي تتعلق بنوعية البضاعة وجودتها.

المصدر: فيستي