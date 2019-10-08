تعرف على حاسب HP المتطور للمصممين وعشاق الألعاب

كشفت شركة HP مؤخرا عن حاسب شخصي محمول بمواصفات متطورة تجعل منه جهازا مخصصا لمصممي الغرافيك وعشاق ألعاب الفيديو.

وجاء حاسب Omen X 2S الجديد بهيكل أنيق من البلاستيك والمعدن وزنه 2.45 كلغ، مزود بشاشة بمقاس 15.6 بوصة دقة عرضها عالية (3840/2160) بيكسل، بمعدل تحديث 144 أو 240 هرتز.

والشيء المميز فيه هو شاشة الـ Full HD الصغيرة بمقاس 6 بوصات، التي أتت كشاشة إضافية مثبتة فوق لوحة المفاتيح، والتي يمكن الاعتماد عليها كشاشة لعرض الفيديوهات أو الصور، أو لمساعدة المستخدم في التحكم بالتطبيقات والبرامج أثناء استعمال الشاشة الأساسية.

youtube/Dave Lee

ويعمل هذا الجهاز بمعالج Intel Core i9-9980HK بتردد يصل إلى 5 غيغاهيرتز، ومعالج رسوميات Nvidia GeForce RTX 2080 Max-Q، ويملك ذاكرة وصول عشوائي بحجم 32 غيغابايت، وقرصي SSD لتخزين البيانات بسعة 1 تيرابايت.

كما حصل الحاسب على منظومة Thermal Grizzly Conductonaut الخاصة، التي ترفع من معدل تبريد المعالج واللوحة الأم بمقدار 28% أثناء استخدام الجهاز بطاقته القصوى.

المصدر: وكالات