تعرف على حاسب HP المتطور للمصممين وعشاق الألعاب
كشفت شركة HP مؤخرا عن حاسب شخصي محمول بمواصفات متطورة تجعل منه جهازا مخصصا لمصممي الغرافيك وعشاق ألعاب الفيديو.
وجاء حاسب Omen X 2S الجديد بهيكل أنيق من البلاستيك والمعدن وزنه 2.45 كلغ، مزود بشاشة بمقاس 15.6 بوصة دقة عرضها عالية (3840/2160) بيكسل، بمعدل تحديث 144 أو 240 هرتز.
والشيء المميز فيه هو شاشة الـ Full HD الصغيرة بمقاس 6 بوصات، التي أتت كشاشة إضافية مثبتة فوق لوحة المفاتيح، والتي يمكن الاعتماد عليها كشاشة لعرض الفيديوهات أو الصور، أو لمساعدة المستخدم في التحكم بالتطبيقات والبرامج أثناء استعمال الشاشة الأساسية.
ويعمل هذا الجهاز بمعالج Intel Core i9-9980HK بتردد يصل إلى 5 غيغاهيرتز، ومعالج رسوميات Nvidia GeForce RTX 2080 Max-Q، ويملك ذاكرة وصول عشوائي بحجم 32 غيغابايت، وقرصي SSD لتخزين البيانات بسعة 1 تيرابايت.
كما حصل الحاسب على منظومة Thermal Grizzly Conductonaut الخاصة، التي ترفع من معدل تبريد المعالج واللوحة الأم بمقدار 28% أثناء استخدام الجهاز بطاقته القصوى.
المصدر: وكالات