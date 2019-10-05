"سوني" تطور هاتفا يعمل بأقوى معالج على الإطلاق

أكدت مواقع مهتمة بشؤون الأجهزة الذكية أن شركة "سوني" تتحضر لإطلاق هاتف متطور مزود بأقوى معالج مخصص للهواتف على الإطلاق.

وتبعا للتسريبات فإن هاتف Xperia القادم من "سوني" سيأتي بهيكل متين مقاوم للماء والغبار، وسيدعم ميزات تتعامل مع ذواكر UFS 3.0 المتطورة المخصصة لتخزين البيانات ومبادلتها بسرعات كبيرة.

والمهم في ذلك أن الهاتف سيحصل على معالج Snаpdragon 865 ثماني النوى من "كوالكوم"، والذي سيكون أقوى معالج للهواتف على الإطلاق، وله القدرة على العمل مع شبكات الجيل الخامس من الإنترنت 5G.

كما سيأتي Xperia الجديد بذاكرة وصول عشوائي LPDDR5 المتطورة بحجم 8/12 غيغابايت، ومنفذين لبطاقات الاتصال، وبطارية 4000 ميلي أمبير مع خاصية الشحن السريع.

أما الكاميرا الأمامية لهذا الجهاز فمتحركة ومخفية داخل الهيكل الأساسي، تخرج عند الحاجة لاستعمالها، والكاميرا الأساسية من المفترض أن تكون ثنائية العدسة، بدقة (19+12) ميغابيكسل.