"مايكروسوفت" تكشف عن أحدث أجهزتها الإلكترونية

استعرضت شركة "مايكروسوفت" مؤخرا مجموعة جديدة من الأجهزة الإلكترونية المتطورة، من بينها حواسب وهواتف وسماعات ذكية.

ومن بين أبرز تلك الأجهزة جاء حاسب Surface Laptop 3 بنسختيه المزودتين بشاشات بمقاس 13.5 و15 بوصة.

وحصلت النسخة الكبيرة من حواسب Surface الجديدة على ومعالجات Intel Core من الجيل العاشر، ومعالج رسوميات AMD Ryzen Surface Edition، الذي يصنف من بين أفضل معالجات الرسوميات في العالم.

وجاءت حواسب Surface Laptop 3 بالعديد من الترقيات التي شملت لوحات المفاتيح، ولوحة التحكم التي تعمل باللمس، كما أدخلت عليها منافذ USB-C التي تسمح بشحن 80% من بطاريتها في أقل من ساعة.

والقطعة الإلكترونية البارزة الأخرى التي كشفت عنها "مايكروسوفت" كانت سماعات الأذن اللاسلكية "سرفيس إيربودز"، القادرة على دعم عدد كبير من تطبيقات وبرامج "مايكروسوفت"، ودعم خدمة الترجمة الفورية من 60 لغة عبر الأوامر الصوتية.

المصدر: وكالات