Shаrp تعود إلى عالم الهواتف بتحفة تقنية متطورة

قررت Shаrp العودة إلى المنافسة في سوق الهواتف الذكية عبر جهاز جديد بمواصفات متطورة.

وتبعا للتسريبات فإن هاتف Aquos Zero 2 سيأتي بشاشة OLED بتردد 240 هرتز، مقاسها 6.4 بوصة، ودقة عرضها (2340/1080) بيكسل، قادرة على عرض فيديوهات +Full HD.

وتملأ هذه الشاشة كامل مساحة الواجهة الأمامية للهاتف، باستثناء ثقب صغير فيها مخصص للكاميرا الأمامية التي تأتي بدقة 8 ميغا بيكسل، وقدرة على التعامل مع خاصية التعرف على الوجوه.

youtube/ Nghe Nhìn Việt Nam

أما الكاميرا الأمامية لهذا الهاتف فتأتي مزدوجة العدسة، بدقة (12+2) ميغابيكسل، ومزودة بخاصية التقريب الأوتوماتيكي للصورة، بينما حصلت على معالجات خاصة تمكنها من تصوير الفيديوهات بتقنية التصوير البطيء.

وزود هذا الهاتف أيضا بهيكل مقاوم للماء والغبار يبلغ وزنه 140 غرام فقط، ومنفذ 3.5 ملم للسماعات، وشريحة NFC، ومنفذين لبطاقات الاتصال، ومنفذ USB Typе-C للشحن ونقل البيانات.

كما حصل الهاتف على معالج Quаlcomm Snаpdragon 855 ثماني النوى، ومعالج رسوميات Adrеno 640، وذاكرة وصول عشوائي 8 غيغابايت، وذاكرة تخزين داخلية 256 غيغابايت، وبطارية بسعة 3130 ميلي أمبير تعمل مع خاصية الشحن السريع.

المصدر: 4APK