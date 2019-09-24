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هل نجح هاتف "سامسونغ" القابل للطي في اختبارات المتانة؟

العالم الرقمي

هل نجح هاتف
youtube/JerryRigEverything
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نشرت قنوات مختصة بشؤون التقنية فيديوهات وصور تظهر اختبارات هاتف "غالاكسي فولد" وقدرته على تحمل الصدمات والخدوش.

وبالنظر لتلك الفيديوهات يمكننا أن نلاحظ أن الشاشة الخارجية للجهاز والتي أتت بمقاس 4.6 بوصة كانت بقدرة جيدة على مقاومة الخدوش، على عكس الشاشة الداخلية المرنة، والتي تأثرت بالأدوات الحادة بشكل ملحوظ، ولم تتخط المستوى الثاني من اختبارات الخدوش الاعتيادية.

كما أظهرت الاختبارات أن الشاشة الكبيرة للهاتف أبدت مقاومة جيدة للصدمات والكسر، لكن المشكلات كانت تواجه حوافها بشكل رئيسي.

وأظهرت اختبارات أخرى أن الهاتف لا يتأثر إلى حد كبير بالنيران، فشاشته التي تعمل باللمس استمرت بالعمل حتى بعد تعريضها لألسنة اللهب بشكل مباشر.

المصدر: وكالات

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